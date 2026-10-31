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Azken unean penalti bat huts egiteak puntu barik utzi du Eibar Valentzian (2-1)
Sara M. aurrelariak aurretik jarri ditu armaginak bigarren zatia hasi berritan, baina etxeko taldeak berdinketa lortu du 55. minutuan, eta markagailua irauli du ondoren. 62. minututik aurrera, jokalari bat gutxiagorekin aritu da Valentzia. Carmenek berdinketa lortzeko aukera paregabea izan du 100. minutuan, aldeko penaltia adierazi baitio epaileak, baina zutoinera bidali du baloia.
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