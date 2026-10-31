F MOEVE LIGA

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Azken unean penalti bat huts egiteak puntu barik utzi du Eibar Valentzian (2-1)

Iragarkia
VALENCIA EIBAR 31-10
18:00 - 20:00

Eibar eta Valentziaren arteko partidako une bat. Argazkia: SD Eibar

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Azken eguneratzea

Sara M. aurrelariak aurretik jarri ditu armaginak bigarren zatia hasi berritan, baina etxeko taldeak berdinketa lortu du 55. minutuan, eta markagailua irauli du ondoren. 62. minututik aurrera, jokalari bat gutxiagorekin aritu da Valentzia. Carmenek berdinketa lortzeko aukera paregabea izan du 100. minutuan, aldeko penaltia adierazi baitio epaileak, baina zutoinera bidali du baloia.

Futbola SD Eibar Moeve F Liga

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