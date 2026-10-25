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Eibarrek puntu bat berreskuratu du Madrilen aurka (2-2)
Eibarrek erdizka zuzendu du norabidea iragan jardunaldian galdu ostean, eta galduta zirudien puntu bat berreskuratu du Madril CFFren aurka, lehen zatian bi gol sartuta. Angelesek, zelaira sartu berritan, aldea murriztu du, eta Carmen Alvarez aurrelariak behin betiko berdinketa ezarri du.
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