F MOEVE LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Eibarrek puntu bat berreskuratu du Madrilen aurka (2-2)

Iragarkia
Eibar-Deportivo Liga F
18:00 - 20:00
Eibar eta Deportivoren arteko partida. Argazkia: SD Eibar
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek erdizka zuzendu du norabidea iragan jardunaldian galdu ostean, eta galduta zirudien puntu bat berreskuratu du Madril CFFren aurka, lehen zatian bi gol sartuta. Angelesek, zelaira sartu berritan, aldea murriztu du, eta Carmen Alvarez aurrelariak behin betiko berdinketa ezarri du.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Golak Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X