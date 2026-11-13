Goikoetxea: “Es un equipo sólido y el partido se decidirá en pequeños detalles”

El entrenador del Eibar, Iñaki Goikoetxea, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del derbi ante el Alavés. El técnico ha reconocido que el equipo llega con ganas de resarcirse del resultado del último derbi y ha destacado la motivación especial que supone afrontar un encuentro de estas características. Sobre el conjunto alavés, ha señalado que es un rival sólido: “Es difícil hacerles gol y, seguramente, el partido se decidirá por pequeños detalles”.