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Eibar markagailua iraultzetik gertu geratu da Deportivoren aurka (2-3)

Iragarkia
Eibar-Deportivo
18:00 - 20:00
Eibarren jokaldia Dépor. Argazkia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek ezin izan du talde errebelazio izaera baliatu denboraldiko lehen zatian, eta Deportivo A Coruñaren aurka galdu du. Coruñak argi eta garbi menderatu ditu gipuzkoarrak.

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