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Eibar markagailua iraultzetik gertu geratu da Deportivoren aurka (2-3)
Eibarrek ezin izan du talde errebelazio izaera baliatu denboraldiko lehen zatian, eta Deportivo A Coruñaren aurka galdu du. Coruñak argi eta garbi menderatu ditu gipuzkoarrak.
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