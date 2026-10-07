SD EIBAR
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Peru Nolaskoain: “Jokatzeko moduan ikusten dut nire burua”

Iragarkia
Peru Nolaskoain
18:00 - 20:00

Peru Nolaskoain, prentsaurrekoan. Argazkia: SD Eibar

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Azken eguneratzea

Peru Nolaskoainek ia sei hilabete eman ditu Eibarrekin entrenatu eta jokatu gabe, orkatileko lesio baten ondorioz. Zumaiarra taldearen dinamikara itzuli da, eta orain pixkanaka erritmoa hartzeko asmoa badu ere, jokatzeko prest ikusten du bere burua. 

Peru Nolaskoainek bihurritu larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak giharretako lesioa du
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