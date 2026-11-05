Jornada 13
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Aplazado el Castellón-Eibar de la Liga Hypermotion, por la muerte de Jesús de Miguel

El encuentro estaba previsto para este viernes, a las 20:30 horas, en Castellón.
(Foto de ARCHIVO) Detail of ball during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match between Real Betis and Malaga CF at La Cartuja stadium on October 31, 2026, in Sevilla, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 31/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
El Castelló-Eibar de la jornada 13 queda aplazado
Euskaraz irakurri: Hypermotion Ligako Castellón-Eibar partida atzeratu dute, Jesus de Miguelen heriotzagatik
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Última actualización

El partido Castellón-Eibar correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Hypermotion ha quedado aplazado por la muerte de Jesús de Miguel

El jugador del Tenerife, fallecido tras el golpe recibido en el partido ante el Andorra, militó en el conjunto castellonense desde 2023 hasta 2025.

Así pues, los armeros no viajarán a Castellón, y quedan a la espera de conocer la nueva fecha del partido. 

Más aplazamientos

Tampoco se jugarán los partidos Andorra-Mallorca y Granada-Tenerife, que estaban previstos para este fin de semana, tras el fallecimiento de De Miguel. 

Asimismo, Osasuna no disputará el encuentro ante el Cantera CD Tenerife de Primera Federación del fútbol femenino.

Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

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