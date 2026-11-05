Aplazado el Castellón-Eibar de la Liga Hypermotion, por la muerte de Jesús de Miguel

El partido Castellón-Eibar correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Hypermotion ha quedado aplazado por la muerte de Jesús de Miguel.

El jugador del Tenerife, fallecido tras el golpe recibido en el partido ante el Andorra, militó en el conjunto castellonense desde 2023 hasta 2025 .

Así pues, los armeros no viajarán a Castellón, y quedan a la espera de conocer la nueva fecha del partido.