Eibarrek puntu bat salbatu du Mallorcaren aurka, luzapenean penalti bat sartuta (1-1)
Martonek penalti bat huts egin ondoren, Ivan Gilek baloia sarera bidali du 94. minutuan jaurtitako bigarren penalti batean.
Hamaika metroko puntutik egindako jaurtiketa batek Eibar salbatu du Ipuruan larunbat honetan Mallorcaren aurka jokatutako Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko partidan (1-1).
Jokin Aranbarriren taldeak lehen zati kaskarra jokatu eta gero, Fuentesek gola sartu du bigarrenean, bisitariak aurretik jartzeko. Armaginek berdinketa lortu ahal izan dute penalti batekin, Chetauyak txartel gorria ikusi ostean, baina Tenasek gelditu egin du Martonen jaurtiketa. Luzapenean, Eibarrek bigarren aukera bat izan du beste penalti batekin, eta Gilek sare barrura bidali du baloia, puntu bat berreskuratzeko.
Partida hasi eta gutxira izan du Mallorcak lehen aukera, Salaren jaurtiketa batekin, baina Magunagoitiaren eskuetara joan da. Mallorcak sakontasun handiagoa erakutsi du bere erasoetan.
23. minutuan, Fuentesek azkar utzi du atzean bere markatzailea, eta jaurtiketa indartsua egin du, ordura arteko aukerarik argienean, baina baloiak ezkerreko zutoina jo du.
Mallorcaren erakustaldia ez da amaitu, eta Adrian Lisok beste aukera on bat izan du 32. minutuan; hala ere, Magunagoitiak pixka bat ukitu du, eta langa jo du.
Bigarren zatian, Martonek Bautista ordezkatu du, eta lehen jokaldi arriskutsua egin du, armaginek atera egindako lehen jaurtiketan.
Mallorcak berehala eten du erreakzio-saiakera. 53. minutuan, Lisok baloia lapurtu du armaginen zelaian, Fuentesi pasatu dio, eta horrek gola egin du.
Eibarrek erreakzionatu egin du, eta bi aukera jarraian izan ditu Adu Aresen eta Martonen bitartez. Aleix Garridoren jaurtiketa batek Eibar bizirik zegoela erakutsi du, desbideratuta joan bada ere. Ondoren, 70. minutuan, Arbillak buruz errematatutako baloi batek langa jo du.
Markagailua 84. minutuan aldatu ahal izan da, epaileak penaltia adierazi baitu, Johnek Ivan Gil lurrera bota ondoren. Martonek jaurti du, baina atezainak gelditu egin du.
Bisitariek defentsako lanak areagotu dituzte, eta, Eibarrentzat dena galduta zegoela zirudienean, Adu Ares lurrera bota dute area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du berriro.
Ivan Gilek jaurti du, eta ez du huts egin, sare barrura bidali baitu eskuineko zutoinaren ondotik.
Gol horri esker, Eibarrek puntu bat berreskuratu du in extremis, eta 4 puntura du oraindik Mallorca.