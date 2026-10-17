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Luis Garcia oso haserre Eibar-Mallorca partidako epailearekin: “Gaurkoa irenstea asko kostatzen zait"

Iragarkia
Luis García entrenador Mallorca
18:00 - 20:00
Luis Garcia, Mallorcako entrenatzailea. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mallorca taldeko entrenatzaileak hitz gogorrak esan ditu prentsaurrekoan, bere taldeak Eibarrekin 1-1 amaitu osteanArmaginek azken minutuetan egin dute gola, penalti bati esker. Aurretik, 84. minutuan, Eibarrek aldeko beste penalti bat izan du, baina Martonek huts egin du.

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