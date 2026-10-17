Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Luis Garcia oso haserre Eibar-Mallorca partidako epailearekin: “Gaurkoa irenstea asko kostatzen zait"
Mallorca taldeko entrenatzaileak hitz gogorrak esan ditu prentsaurrekoan, bere taldeak Eibarrekin 1-1 amaitu ostean. Armaginek azken minutuetan egin dute gola, penalti bati esker. Aurretik, 84. minutuan, Eibarrek aldeko beste penalti bat izan du, baina Martonek huts egin du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek puntu bat salbatu du Mallorcaren aurka, luzapenean penalti bat sartuta (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarren garaipen bolada bikaina Oviedon bukatu da (3-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Peru Nolaskoain: “Jokatzeko moduan ikusten dut nire burua”
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek puntu borrokatua eskuratu du Granadan (0-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek zazpigarren garaipena jarraian lortu du, Albacete mendean hartuta (1-3)
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek garaipenen errekorra hautsi du eta lider dago Las Palmasi irabazita (3-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Seidlek hiru puntuak lortu ditu Eibarrentzat Sevillan (0-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Goikoetxea: “Oso partida borobila egin dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek Eldense garaitu du, bigarren jarraitzen du eta bost garaipen jarraian daramatza (1-2)
Gehiago ikusi