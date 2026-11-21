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Eibarrek galdu egin du Atletico Madrilen aurka, eta bi puntura ditu jaitsiera postuak (1-3)
Eibarrek 1-3 galdu du Atletico Madrilen aurka Ipuruan Emakumezkoen Moeve Ligako 12.jardunaldian. Madrildarrak, sei jardunaldi irabazita, behin-behinean Ligako bigarren postura igo dira. Gaurkoarekin, armaginek zazpi partida daramatzate ligan garaipenik eskuratu gabe, eta jaitsiera postuak bi puntura dituzte.
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