¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Peru Nolaskoain: “Tengo un montón de ganas para volver, para sumar y para aportar”
Euskaraz irakurri: Peru Nolaskoain: “Jokatzeko moduan ikusten dut nire burua”
Peru Nolaskoain ha estado casi seis meses sin entrenar y jugar con el Eibar debido a una lesión de tobillo. El zumaiarra vuelve a la dinámica del equipo y aunque ahora piensa ir cogiendo ritmo poco a poco, se ve preparado para jugar.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar suma un peleado punto en Granada (0-0)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar sigue en racha y suma su séptima victoria consecutiva con una remontada ante el Albacete (1-3)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar bate un récord de victorias y duerme líder tras ganar a Las Palmas (3-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Seidl caza los tres puntos para el Eibar en Sevilla (0-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Iñaki Goikoetxea: “Hemos hecho un partido muy redondo"
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar derrota al Eldense, sigue segundo y lleva cinco victorias consecutivas (1-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Inaugurada la ciudad deportiva de Areitio, en Eibar
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar logra una gran victoria en Balaídos, ante el Celta Fortuna, y sigue segundo en LaLiga Hypermotion (0-4)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar sufre una clara derrota ante el Badalona en Ipurua (1-4)
Cargar más