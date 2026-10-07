SD EIBAR
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Peru Nolaskoain: “Tengo un montón de ganas para volver, para sumar y para aportar”

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Peru Nolaskoain
18:00 - 20:00
Peru Nolaskoain durante la rueda de prensa. Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Peru Nolaskoain: “Jokatzeko moduan ikusten dut nire burua”
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Última actualización

Peru Nolaskoain ha estado casi seis meses sin entrenar y jugar con el Eibar debido a una lesión de tobillo. El zumaiarra vuelve a la dinámica del equipo y aunque ahora piensa ir cogiendo ritmo poco a poco, se ve preparado para jugar.

Peru Nolaskoain sufre un esguince grave en el tobillo, mientras que Jon Guruzeta sufre una lesión muscular
Fútbol SD Eibar LaLiga Hypermotion

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