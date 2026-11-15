Eibar eta Cadizen arteko puntu banaketa Ipuruan (1-1)
Armaginek aurrea hartu dute Jon Guruzetak bigarren zatian sartutako golari esker, baina Borja Vazquezek berdinketa ezarri du talde andaluziarrarentzat 74. minutuan.
Eibarrek puntu bat lortu du Cadizen aurka Ipuruan, Jon Guruzetak bigarren zatian aurrea hartu eta 74. minutuan berdinketa lortu ostean. Armaginek sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen dute, eta talde andaluziarrak jaitsiera postuetan.
Hypermotion Ligako jardunaldiari dagokion neurketan, Ipuruak minutu bateko isilunea egin du Jesus de Miguelen omenez. Jardunaldiak, gainera, izaera berezia ere izan du SD Eibarrentzat, Amaia Gorostizak klubeko presidente gisa azken partida izan baitu.
Eibarrek intentsitate handiz ekin dio neurketari, eta aurkariaren atea bilatu du hasierako minutuetatik. Adu Ares izan da talde armaginean jokalari aktiboenetako bat, eta Jon Bautistak eta Aleix Garridok ere aukerak izan dituzte. David Gilek esku hartu behar izan du etxekoen golak saihesteko, batez ere Garridok 15. minutuan egindako jaurtiketa baten eta Jon Guruzetak bi minutu geroago egindako jaurtiket baten aurrean. Cadizek ere bere lekua aurkitu du zelaian, eta Antoñito Corderoren jaurtiketa bati erantzun behar izan dio Magunagoitiak 26. minutuan.
Minutuek aurrera egin ahala, partida ireki egin da, eta bi taldeek aurkariaren areara hurbiltzeko tarteak aurkitu dituzte. Jon Guruzetak eta Ivan Gilek berriz ere aukerak sortu dituzte armaginentzat. Azken txanpan aukerak izan dituzte bi ateetan, eta Aleix Garridok protagonismo berezia izan du; David Gilek berriro esku hartu behar izan du 43. minutuan. Jon Bautistak txartel horia ikusi du 37. minutuan, joko arriskutsuagatik. Hala ere, hutseko berdinketarekin joan dira atsedenaldira (0-0).
Atsedenaldiaren ostean, Cadizek presentzia handiagoa izan du erasoan, eta Magunagoitia behin baino gehiagotan jarri du proban. Armaginen atezainak erantzun ona eman die bisitarien saiakerei, eta Eibarrek ere gola bilatu du. 60. minutuan, Jon Guruzetak aurretik jarri ditu etxekoak, area erditik buruz egindako erremate baten bidez (1-0).
Golak konfiantza eman die armaginei, baina Cadiz ez da besoak gurutzatuta gelditu eta berdinketa lortu du 74. minutuan. Borja Vazquezek area barruan egindako jaurtiketa baliatu du buruz gola sartu eta berdinketa ezartzeko (1-1).
Azken minutuetan, Eibarrek garaipenaren gola bilatu du berriro. Adu Aresek, Pejiñok eta Javi Martonek aukerak izan dituzte, baina David Gilek bikain erantzun du berdinketari eusteko. Manuel Riverak txartel horia ikusi du 87. minutuan. Markagailua ez da gehiago mugitu.