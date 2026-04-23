Peru Nolaskoainek bihurdura larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesioa

Eibarreko bi jokalariak tratamenduan daude jada, gaitzak sendatzeko.

Jon Guruzeta SD Eibarreko jokalaria
E. I. I. | KIROLAK EITB

Peru Nolaskoain eta Jon Guruzeta Eibarreko jokalariak lesionatuta daude, talde armaginak ostegun honetan jakinarazi duen bezala. Zehazki, Nolaskoainek bihurdura larri bat jasan du ezkerreko orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesio bat eskuineko hankako aduktorean

Bi jokalariak “tratamendu zehatzean daude jada”, Eibarrek zehaztu duen arabera.

SD Eibar Hypermotion Liga

