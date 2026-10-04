F MOEVE LIGA
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Eibarrek puntu borrokatua eskuratu du Granadan (0-0)

Iragarkia
Granada - Eibar - F Moeve Liga
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 0-0 berdindu du Granadan, F Moeve Ligako seigarren jardunaldian, azken ordu laurdenean jokalari bat gutxiagorekin aritu eta gero, epaileak Sara Martin egotzi baitu, txartel gorria aterata.  

Moeve F Liga Golak SD Eibar

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