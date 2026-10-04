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El Eibar suma un peleado punto en Granada (0-0)

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Granada - Eibar - F Moeve Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek borrokatutako puntua eskuratu du Granadan (0-0)
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Última actualización

La SD Eibar ha sumado un meritorio punto fuera de casa al empatar a cero con el Granada el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga F Moeve. Las armeras han jugado en inferioridad el último cuarto de hora por la expulsión de Sara Martín.

Liga F Moeve Goles SD Eibar

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