OSASUNA VS ATHLETIC
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Gerenabarrena: “Aukerak ez ditugu aprobetxatu, ez ditugu oso sentsazio onak”

Iragarkia
GERENABARRENA ADIERAZPENAK EUS
18:00 - 20:00

Gerenabarrena Osasunaren aurkako partidaren ostean. Argazkia: EITB

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Athleticek puntu bat eskuratu du Osasunaren aurka El Sadar futbol-zelaian jokatutako euskal derbian (1-1). Nico Williamsek aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Catena izan da nafarren berdinketaren egilea. Partida amaitutakoan, Gerenabarrenak aitortu du taldeak ez dituela izan sortutako aukerak baliatzeko behar besteko asmamena, eta sentsazio onik gabe geratu direla. 

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Osasuna Euskal Derbia

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