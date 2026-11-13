Real Sociedad vs Athletic
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Valero: “En el derbi tenemos que salir a ganar, con todo"

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Maite Valero
18:00 - 20:00
Maite Valero. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Valero: "Derbian irabaztera atera behar gara, denarekin"
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La jugadora del Athletic Club ha hablado sobre el derbi vasco del domingo ante la Real Sociedad en Zubieta, en la 11ª jornada de la Liga F Moeve.

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