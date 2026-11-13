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Valero: “En el derbi tenemos que salir a ganar, con todo"
Euskaraz irakurri: Valero: "Derbian irabaztera atera behar gara, denarekin"
La jugadora del Athletic Club ha hablado sobre el derbi vasco del domingo ante la Real Sociedad en Zubieta, en la 11ª jornada de la Liga F Moeve.
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