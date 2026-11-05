ONE CLUB MAN
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Jean-Luc Ettorik jasoko du Athleticen 2026ko One Club Man saria

AS Monakoko atezain izandako Jean-Luc Ettorik 19 urte egin zituen taldean.
Jean-Luc Ettori, Athleticeko kamisetarekin. Argazkia: Athletic Club
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Jean-Luc Ettorik, AS Monakoko atezain ohiak, jasoko du Athleticen 2026ko One Club Man saria. Marseillakoak, 19 urte luzeko ibilbidea du AS Monakon, 1975etik 1994ra, non 755 partida jokatu zituen.

Liverpool taldeko Jamie Carragher izan zen sari hau jaso zuen azkena, eta orain, Ettorik jasoko du hori, Athleticek eta Real Madrilek abenduaren 6ko asteburuan jokatuko duten partidaren atarian, Jose Angel Iribarren eskutik.

Futbola Athletic Club

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