Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Jean-Luc Ettorik jasoko du Athleticen 2026ko One Club Man saria
AS Monakoko atezain izandako Jean-Luc Ettorik 19 urte egin zituen taldean.
Jean-Luc Ettorik, AS Monakoko atezain ohiak, jasoko du Athleticen 2026ko One Club Man saria. Marseillakoak, 19 urte luzeko ibilbidea du AS Monakon, 1975etik 1994ra, non 755 partida jokatu zituen.
Liverpool taldeko Jamie Carragher izan zen sari hau jaso zuen azkena, eta orain, Ettorik jasoko du hori, Athleticek eta Real Madrilek abenduaren 6ko asteburuan jokatuko duten partidaren atarian, Jose Angel Iribarren eskutik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
“Epaileak zaintzea futbola zaintzea da”, nabarmendu du Athleticek, komunikatu batean
ZUZENEAN
Duela min.
Guruzeta osaturik dago ezker belauneko ebakuntzaren ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Athletic punturik gabe itzuli da Tenerifetik, 2-0 galdu du eta
ZUZENEAN
Duela min.
Maroan Sannadik “gihar lesio moderatu-larria” du
ZUZENEAN
Duela min.
Unai Simonek San Mamesen aitortza jaso du
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Williams, penaltiari buruz: “Nicok esan dit penalti argia zela"
ZUZENEAN
Duela min.
Terzic: “Prest egon behar dugu emozioak azaleratzeko, baina baita burua hotz mantentzeko ere"
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek bere maila inposatu du AE Praten aurka (1-6)
ZUZENEAN
Duela min.
Abenduaren 9an jokatuko da Rayo-Athletic partida, ateak itxita, Vallecasen
Gehiago ikusi