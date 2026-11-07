F MOEVE LIGA
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Camposek 92. minutuan sartutako golak puntu bat berreskuratu du Athleticentzat Real Madrilen aurka (1-1)

Iragarkia
LEZAMA, 07/11/2026.-La jugadora del Athletic Club Garazi Fácila Giralte y la jugadora del Real Madrid Lotte Keukelaar, durante el partido de la LaLiga F Moeve, entre el Athletic Club y el Real Madrid, este sábado en Lezama.-EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Garazi Facila partiduan zehar. Argazkia: EFE

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Athleticek eta Real Madrilek bana berdindu dute Lezaman, Ane Camposek 92. minutuan sartutako gol batek Eva Navarrorena neutralizatu eta talde zuria F Ligako lider jartzea eragotzi ostean.

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