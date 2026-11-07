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Camposek 92. minutuan sartutako golak puntu bat berreskuratu du Athleticentzat Real Madrilen aurka (1-1)
Athleticek eta Real Madrilek bana berdindu dute Lezaman, Ane Camposek 92. minutuan sartutako gol batek Eva Navarrorena neutralizatu eta talde zuria F Ligako lider jartzea eragotzi ostean.
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