Rayo-Athletic partida bertan behera gelditu da, Martin Presa presidentearen kontrako protesten ondorioz
Rayo Vallecanoko jarraitzaileek paperez egindako hegazkinak eta bestelako objektuak bota dituzte zelaira, Raul Martin Presa presidentearen kontrako protesta-ekintza gisa, eta epaileak partida bertan behera uztea erabaki du, aurrez neurketa bi aldiz eten eta gero.
Jose Maria Sanchez Martinez epaileak bertan behera utzi du EA Sports Ligako 8. jardunaldiko Rayo Vallecano-Athletic partida, etxeko taldearen jarraitzaileek paperez egindako hegazkinak eta plastikozko bolatxoak jaurti dituztelako zelaira, Raul Martin Presa presidentearen kudeaketa salatzeko protesta gisa.
Erabaki hori hartu aurretik, epaileak bi aldiz gelditu du neurketa. Lehen etenaldia 13. minutuan iritsi da, eta norgehiagoka 10 minutu geroago abiarazi dute berriro, zelaira botatako paperak erretiratu ostean. Alabaina, jokoa hasi eta ia berehala, objektu gehiago bota dituzte Rayo Vallecanoren ate inguruan, eta epaileak aldagelara bidali ditu bi taldeak.
Orduan, Isi Palazon eta Oscar Valentin Rayoko kapitainak Bukanero taldeko zenbait kiderekin hitzegitera joan dira, eta bozgorailuetatik ohartarazi dute partida bertan behera utziko zutela, berriro horrelakorik gertatuz gero. Bi taldeak zelaira bueltatu direnean, ordea, protestak ez dira bukatu, eta epaileak, azkenean, neurketa bertan behera uztea erabaki du.
Handik gutxira, Ligak agiri bat zabaldu du esanez “laster” erabakiko dutela Rayo-Athletic partida noiz jokatuko den, eta, ildo berean, zelaira objektuak bota izana “gaitzetsi” du, “segurtasuna arriskuan jartzeagatik eta lehiaketa normaltasunez garatzea galarazteagatik”.
Rayo Vallecanoko zaleak oso haserre daude Raul Martin Presa presidentea azken urteetan egiten ari den kudeaketarekin, eta azken hilabeteetan hainbat aldiz eskatu dute haren dimisioa. Horregatik egin dute gaurko protesta.
Liga hasi zenetik, Rayok Butarquen (Leganes) jokatu ditu etxeko partidak, Vallecasen ez direlako gutxieneko segurtasun neurriak betetzen. Rayoren estadioa Madrilgo Erkidegoaren jabetzakoa da, eta egoera oso txarrean dagoenez, bertan jokatzeko baimena kendu zion Martin Presak zuzentzen duen klubari, gaur arte.
Athletici dagoeneko bi partida geratu zaizkio jokatu gabe denboraldi honetan; izan ere, seigarren jardunaldian, Levante-Athletic norgehiagoka bertan behera utzi zuten, eguraldiagatik alerta-egoera ezarri zutelako. Neurketa hori urriaren 21ean jokatuko dute.
Talde zuri-gorria 9. tokian dago EA Sports Ligako sailkapenean, 6 jardunalditan 9 puntu pilatuta. Rayok ere 9 puntu dauzka, baina partida bat gehiago jokatuta, eta 10. postuan dago.