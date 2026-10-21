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Ruiz de Galarreta: “Garaipenaren bidea hartu behar dugu; indar guztiak ipini behar ditugu horretan”
Athleticek 3-1 galdu du Levanteren aurka. Ruiz de Galarretak partidaren ostean azaldu du “gogo handiarekin” joan direla, baina partida okertu zaiela. Horren aurrean, gauzak aldatzearen eta hobetzearen beharra daukatela onartu du.
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