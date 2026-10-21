LEVANTE - ATHLETIC (3-1)
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Ruiz de Galarreta: “Garaipenaren bidea hartu behar dugu; indar guztiak ipini behar ditugu horretan”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 3-1 galdu du Levanteren aurka. Ruiz de Galarretak partidaren ostean azaldu du “gogo handiarekin” joan direla, baina partida okertu zaiela. Horren aurrean, gauzak aldatzearen eta hobetzearen beharra daukatela onartu du.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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