El Rayo-Athletic se reanudará el 9 de diciembre a puerta cerrada en Vallecas

El Rayo Vallecano y el Athletic Club retomarán el próximo miércoles 9 de diciembre, a las 20:00 horas, el encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports. Según ha anunciado LaLiga en un comunicado oficial, el partido se disputará en el Estadio de Vallecas a puerta cerrada, en cumplimiento de la resolución dictada el 16 de octubre de 2026 por el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El partido quedó pendiente después de que el colegiado José María Sánchez Martínez lo suspendiera durante la primera mitad. Los reiterados lanzamientos de avioncitos de papel y pequeñas bolas de plástico al terreno de juego impidieron que el encuentro se desarrollara con normalidad. Estos incidentes se produjeron en el marco de las protestas de los seguidores del Rayo contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa, cuya salida llevan meses reclamando.

La resolución disciplinaria ya estableció que el conjunto madrileño deberá asumir íntegramente los gastos de desplazamiento del Athletic Club. También podrán participar todos los futbolistas que se encuentren reglamentariamente inscritos, con independencia de que "hayan o no sido alineados en el período jugado".