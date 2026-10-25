Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Nico Williams, Getaferen aurkako partidaz: “Taldea izugarri aritu da”
Nico Williamsek, Athletic Clubek Getaferen aurka San Mamesen lortutako garaipenaren aurrean (4-0), taldeak izandako sentsazio onak nabarmendu ditu. Jokalari zuri-gorriak aitortu du taldeak horrelako partida bat behar zuela Levanteren aurka galdutako neurketaren ondoren, eta gogorarazi du futbolak beti ematen dituela “aukera berriak”.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek arnasa hartu du Getaferi irabazita, eta Imgak eta Txus Vizcayk debuta egin dute
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek ezin izan du Sevilla gainditu (0-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Ruiz de Galarreta: “Garaipenaren bidea hartu behar dugu; indar guztiak ipini behar ditugu horretan”
ZUZENEAN
Duela min.
Bi minutu txar lehen zatian eta Laportek txartel gorria ikustea nahikoa izan dira Athletic aukerarik gabe uzteko Ciutat de Valencian (3-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Edin Terzic: “Guruzetaren lesioa, arazo bat baino gehiago, uste dut erronka bat dela”
ZUZENEAN
Duela min.
Thinking Football jaialdia, azaroaren 9tik 14ra bitartean
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Guruzetak ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsita du
ZUZENEAN
Duela min.
Berenguer: “Hirunaka batzen hasi behar dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek eta Valentziak golik gabe berdindu dute Mestallan
Gehiago ikusi