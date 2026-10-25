ATHLETIC VS GETAFE
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Nico Williams, Getaferen aurkako partidaz: “Taldea izugarri aritu da”

Iragarkia
NICO WILLIAMS ANTE EL GETAFE 10-25
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Nico Williamsek, Athletic Clubek Getaferen aurka San Mamesen lortutako garaipenaren aurrean (4-0), taldeak izandako sentsazio onak nabarmendu ditu. Jokalari zuri-gorriak aitortu du taldeak horrelako partida bat behar zuela Levanteren aurka galdutako neurketaren ondoren, eta gogorarazi du futbolak beti ematen dituela “aukera berriak”.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Nico Williams

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