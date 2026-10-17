F MOEVE LIGA
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Athleticek izerdia bota du Valentziari irabazteko (1-0)

Iragarkia
Athletic Femenino
18:00 - 20:00
Athleticeko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: Athletic
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 1-0 irabazi dio Valentziari, zortez, Sara Ortegaren eta Alice Pinguet atezainaren artean sartutako golari esker, eta landutako hiru puntu lortu ditu, F Ligako goiko aldean mantentzen dutenak.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Golak Moeve F Liga

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