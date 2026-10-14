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Jesus Areso: “Garrantzitsua da Mestallatik zerbait ateratzea, jokatzeko bi partida geratzen zaizkigun arren”
Athleticen atzealdeko eskuin hegalekoak Lezaman hitz egin du asteazkenean, prentsaurrekoan. Aresok, gainera, denboraldi honetan izan duen aldaketa fisikoa ere izan du hizpide.
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