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Jesus Areso: “Garrantzitsua da Mestallatik zerbait ateratzea, jokatzeko bi partida geratzen zaizkigun arren”

Iragarkia
Jesus Areso (Athletic)
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Athleticen atzealdeko eskuin hegalekoak Lezaman hitz egin du asteazkenean, prentsaurrekoan. Aresok, gainera, denboraldi honetan izan duen aldaketa fisikoa ere izan du hizpide.

Futbola EA Sports Liga Athletic Club

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