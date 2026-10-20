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Edin Terzic: “No considero la lesión de Guruzeta como un problema, sino como un desafío que debemos afrontar”
El Athletic juega este miércoles, en Valencia, ante el Levante, en partido aplazado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El entrenador, Edin Terzic, se ha referido, en Lezama, a la grave lesión que ha sufrido el delantero Gorka Guruzeta.
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