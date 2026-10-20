Levante vs. Athletic
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Edin Terzic: “No considero la lesión de Guruzeta como un problema, sino como un desafío que debemos afrontar”

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Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Edin Terzic: “Guruzetaren lesioa, arazo bat baino gehiago, uste dut erronka bat dela, guretzat”
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Última actualización

El Athletic juega este miércoles, en Valencia, ante el Levante, en partido aplazado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El entrenador, Edin Terzic, se ha referido, en Lezama, a la grave lesión que ha sufrido el delantero Gorka Guruzeta.

Edin Terzić Gorka Guruzeta LaLiga EA Sports Lesiones Fútbol Athletic Club

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