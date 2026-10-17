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Berenguer: “Hirunaka batzen hasi behar dugu"
Athleticeko jokalariak Valentziaren aurka (0-0) Mestallan jokatutako EA Sports Ligako 9. jardunaldian lortutako berdinketaren inguruan hitz egin du.
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