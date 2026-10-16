Valentzia vs Athletic
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Terzicek “beroketatik prest" dagoen Athletic nahi du Mestallan

Iragarkia
LEZAMA (BIZKAIA), 16/10/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa previa al encuentro del club rojiblanco contra el Valencia en el estadio de Mestalla. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Edin Terzic. Argazkia: EFE

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Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak "beroketatik prest" nahi du bere taldea larunbat honetan Mestallan Valentziaren aurka jokatuko duten partidari aurre egiteko, aurrekoan Vallecasen gertatu ez zen bezala, partida bertan behera geratu aurreko 15 minutuak bezalakoak ez izateko.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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