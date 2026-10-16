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Terzicek “beroketatik prest" dagoen Athletic nahi du Mestallan
Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak "beroketatik prest" nahi du bere taldea larunbat honetan Mestallan Valentziaren aurka jokatuko duten partidari aurre egiteko, aurrekoan Vallecasen gertatu ez zen bezala, partida bertan behera geratu aurreko 15 minutuak bezalakoak ez izateko.
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