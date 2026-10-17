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Athleticek eta Valentziak golik gabe berdindu dute Mestallan

Euskal taldeak partidaren zati handi batean valentziarrak menderatu ditu, baina ez du gol aukera argirik sortu.
VALENCIA, 17/10/2026.- El delantero del Valencia David Otorbi (i) intenta superar a Unai Simón, guardameta del Athletic Club, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga que Valencia CF y Athletic Club de Bilbao disputan este sábado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque
Unai Simon partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek puntu bakarrarekin konformatu behar izan du larunbat honetan Valentziaren aurka Mestallan jokatu duen partidan, EA Sports Ligako 9. jardunaldiari dagokiona, hilabete geroago berriz partida ofizial bat jokatu dutenean.

Partidaren laburpena

Talde bilbotarra hamar minutura iritsi da aurkariaren zelaira lehen aldiz, Robert Navarroren arrapalada baten ostean, Gerenabarrenak egindako lapurreta baten ondoren.

Minutuek aurrera egin ahala, Athletic gero eta gehiago hazi da. Euskal taldeak nahi bezala menderatu ditu valentziarrak, baina ez du gol aukera argirik sortu. Iñaki Williamsek eta Johanekok kanpora jaurti dituzte haien aukerak, eta Dimitrievskik ukabilez irten behar izan du Berenguerren korner baten ostean.

45. minutuan, Iñakik aukera argiena izan du lehen zutoinera egindako txut batekin, baina Dimitrievskik besaurrearekin urrundu du.

Atsedenaldiaren ostean, Athletic bizi zelairatu da, eta, partidari berriro ekin bezain laster, Tarregak ahaleginak egin behar izan ditu bi abagune argi eteteko.

Aguirreren aldaketek bizia eman diote Valentziari, eta Terzicek aldaketa hirukoitza egin du erantzuteko.

70. minutuan, Unai Simonek geldiketa bikaina egin du Gayaren jaurtiketa mozteko. Azken minutuetan Valentzia izan da gola gehien bilatu duen taldea, baina ez du aurkitu, eta bi taldeek beste berdinketa batekin konformatu behar izan dute.

Guruzeta lesionatuta erretiratu da

Athleticeko jokalaria zelaitik erretiratu da, sartu eta sei minutura.

Guruzetak aulkian hasi du norgehiagoka, eta 63. minutuan sartu da, baina, handik gutxira, Maffeori presioa egiten saiatu den jokaldi batean, ezker belauna "lurrera lotuta" geratu zaio.

Jokalaria etzanda geratu da berdegunean eta aldaketa eskatu du. 69. minutuan Maroan sartu da bere ordez.

Iñaki Williamsek Rojo gainditu du

Iñaki Williamsek, titular Valentziaren aurka, Ligako 415. partida jokatu du Mestallan Athleticekin, eta Txetxu Rojo gainditu du Lehen Mailan partida gehien jokatu dituen historiako bosgarren futbolaria izateko.

Talde bilbotarreko kapitainaren aurretik Jose Angel Iribar (466 partida), Joseba Etxeberria (445), Oscar de Marcos (435) eta Iker Muniain (434) daude.

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