Nicoren inguruan
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Terzicek Nicoren azken polemikari erantzun dio

Iragarkia
Edin Terzic Athletic prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak Nico Williamsen inguruan azken boladan dabilen polemikaz hitz egin du. Jokalaria pozik dagoela taldearekin eta taldekideekin adierazi du, eta bere ustez urte askotan jarraituko duela Bilboko taldean adierazi du.

Futbola Edin Terzić Athletic Club Nico Williams

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