Oihan Sancetek “lesio moderatua” du soleoan
Athleticeko jokalari nafarrak ezker hankan du giharretako lesioa. 2026-2027 denboraldian, orain arte, Sancet hasierako hamaikakoan izan da Edin Terzicen taldeak jokatutako sei partidetan.
Oihan Sancet Athleticeko jokalariak “giharretako lesio moderatua du ezker hankako soleoan”, ostegunean Bilboko klubak iragarri duenaren arabera.
Erresonantzia batek utzi du agerian lesioa, eta, orain, taldeak ez du zehaztu zenbateko epea beharko duen nafarrak Edin Terzic entrenatzaileak berriro eskuragarri izateko.
Orain arte, 2026-2027 denboraldian, erdilari zuri-gorria Athletic EA Sports Ligan jokatutako sei partidetan hasierako hamaikakoan izan da. Euskal taldea, larunbatean, Rayo Vallecanoren zelaian arituko da, eta hurrengo partida hilaren 17an du, Mestallan, Valentzia aurkari.