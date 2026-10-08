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Oihan Sancet, lesionado “de carácter moderado” en el sóleo
El jugador navarro del Athletic presenta una lesión muscular en su pierna izquierda. Sancet, en lo que va de temporada, ha sido titular en los seis partidos de LaLiga EA Sports que ha jugado el equipo de Edin Terzic.
Euskaraz irakurri: Oihan Sancetek “lesio moderatua” du soleoan
El jugador del Athletic Oihan Sancet sufre “una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo” de su pierna izquierda, según ha anunciado este jueves el club bilbaíno.
Tras la resonancia que le ha sido efectuada a Sancet, que ha desvelado la dolencia, el Athletic no ha precisado el tiempo que necesitará el navarro para estar disponible para el entrenador, Edin Terzic.
Hasta el momento, en lo que va de temporada, el centrocampista rojiblanco ha sido titular en los seis partidos de LaLiga EA Sports que ha jugado el Athletic. El equipo vasco juega este sábado en el campo del Rayo Vallecano, y volverá a hacerlo el sábado 17 en Mestalla, ante el Valencia.
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