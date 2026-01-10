F MOEVE LIGA
Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du Lezaman (0-0)

Athletic-Badalona Liga F
18:00 - 20:00
Athletic vs Levante Badalona. Argazkia: Athletic Club
author image

EITB

Azken eguneratzea

Levante Badalonak Athleticen bolada ona geldiarazi du larunbat honetan Lezaman, partida parekatu batean, golik gabe eta ia aukerarik gabe. Lau garaipen zeramatzaten zurigorriek jarraian, hiru F Moeve Ligan.

Iñaki Williams rueda de prensa previa semifinal Supercopa de España frente al Barcelona
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"

"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.

