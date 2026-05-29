Olatz Santanak ez du Athleticen jarraituko
Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Lezamara, eta bost partida jokatu ditu talde zuri-gorriarekin.
Olatz Santanak ekainaren 30ean amaituko du bere etapa Athleticen, klubak ostiral honetan iragarri duenez. Hernaniko atezaina iazko udan iritsi zen Lezamara, Realetik, eta guztira 5 partida jokatu ditu atepean denboraldi honetan.
Joan den urtarrilaren 13an egin zuen debuta, Adriana Nanclaresen ordez, Valdebebasen. Gipuzkoarra bikain aritu zen, eta, azkenean, lehen garaipena lortu zuten Real Madrilen aurka. Gainera, Santanak F Ligako beste bi partida jokatu ditu, Bartzelonaren aurkako Superkopako partidaz eta Atletico Madrilen aurkako Kopako final-laurdenetako partidaz gain.
Zure interesekoa izan daiteke
Jokin Aranbarrik ez du Bilbao Athletic entrenatzen jarraituko
Azkoitiarra bigarren taldeko teknikaria izan da azken bi denboraldietan.
Naroa Uriartek 25 urterekin utziko du futbola, bi belauneetan lesio larriak izan ondoren
Bakioko jokalaria 2018an Munduko eta Europako 17 urtez azpiko txapeldun izan zen. Zazpi denboraldi eman ditu futbolaren maila gorenean. Talde zuri-gorriarekin 38 neurketa ofizial jokatu ditu eta, gainera, bi denboraldi eman ditu utzita Granadan. Igandean omenaldia egindo diote Lezaman.
Athleticek DUX Logroñori irabazi dio Las Gaunasen eta liga lehen zortzien artean amaitzea ziurtatu du (0-2)
Javi Lergak zuzentzen duen taldeak aurrea hartu du 15. minutuan, Ane Azkonak sartutako golari eskerz. Bigarren zatian, Maddi Torrek bigarren gola egin du 52. minutuan. Zuri-gorriek datorren denboraldian Erreginaren Kopako kanporaketa bat gutxiago jokatu beharko dute.
Naia Landaluzek 2028ra arte berritu du kontratua Athleticekin
Elastiko zuri-gorriarekin 100 partidatik gora jokatu dituen Orozkoko atzelariak beste bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Valverde: “Hemen ikusi dut nire burua islatuta, aitortuta; klan bat gara eta hori da dagoena”
Larunbat honetan, Athleticek, Real Madrilen aurka neurtuko ditu, Valverderen azken partidan. Entrenatzaile zuri-gorria etxean egingo duen azken prentsaurrekoan agertu da eta partidaz, klubean izandako ibilbideaz eta Kopako garaipenaz hitz egin du bertan. (Bideoa gazteleraz).
Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028ra arte
Aurrelari nafarrak hamar urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik, eta bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Athleticek bana egin du Celtarekin, aurtengo Ligan San Mamesen jokatu duen azken partidan
Swedbergek galiziarrak aurreratu ditu lehen zatian eta Iñaki Williamsek, berriz, berdinketa egin du bigarrenean. Valverderen eta Lekueren azken partida izan da Katedralean.
Valverde: "Iritsi gara lehen solairura, ea pixka bat gorago iritsi gaitezkeen"
Ernesto Valverdek, Athleticeko entrenatzaileak, "zapore onarekin" agur esan nahi duela azpimarratu du, Celtaren aurka garaipena eskuratuta; denboraldi "zail" baten ostean San Mamesen jokatuko duen azken partida izango baita.
Egiluzek min hartu du berriro eskuineko belaunean
Erdiko atzelariak haustura du berriro eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuko plastian.