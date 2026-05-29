Olatz Santanak ez du Athleticen jarraituko

Hernaniko atezaina joan den udan iritsi zen Lezamara, eta bost partida jokatu ditu talde zuri-gorriarekin.

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olatz Santanak ekainaren 30ean amaituko du bere etapa Athleticen, klubak ostiral honetan iragarri duenez. Hernaniko atezaina iazko udan iritsi zen Lezamara, Realetik, eta guztira 5 partida jokatu ditu atepean denboraldi honetan.

Joan den urtarrilaren 13an egin zuen debuta, Adriana Nanclaresen ordez, Valdebebasen. Gipuzkoarra bikain aritu zen, eta, azkenean, lehen garaipena lortu zuten Real Madrilen aurka. Gainera, Santanak F Ligako beste bi partida jokatu ditu, Bartzelonaren aurkako Superkopako partidaz eta Atletico Madrilen aurkako Kopako final-laurdenetako partidaz gain.

