Sofia Fuentek bi penalti jaurtiketa gelditu ditu, Cacereño aurkari, eta Alaves Erregina Kopako final zortzirenetan da
Euskal taldean berdindu egin du, 1-1, Pinillan, txapelketako hirugarren kanporaketan. Penalti jaurtiketetan, Alaveseko atezaina bikain aritu du, eta bi penalti gelditu ditu; Altamirak, Opazok, Reyesek eta Brimak, ordea, gola egin dute, eta Andrea Estebanen taldeak final zortzirenetarako sailkatzea bereganatu du.
Alaves 2026-2027 denboraldiko Erregina Kopako final zortzirenetarako sailkatu da, asteazkenean, Pinillan. Euskal taldeak Cacereño utzi du Kopatik at, txapelketako hirugarren kanporaketan, penalti jaurtiketetan; partida 1-1 amaitu da. Sarah izan da Alaveseko golegilea, 48. minutuan, eta Carrillok egin du Cacereñokoa, 39.ean. Penalti jaurtiketetan, Sofia Fuente atezainak Cacereñoren bi jaurtiketa gelditu ditu, eta Altamirak, Opazok, Reyesek eta Brimak ez dute huts egin; hala, Alavesek sailkatzea erdietsi du.
Neurketan, Cacereño eta Alaves oso parean ibili dira. Andrea Estebanen taldea atzetik markagailuan zebiltzala joan da atsedenaldira, baina berehala, bigarren zatiko hirugarren minutuan, 1-1ekoa sartu du. Bigarren zati horretan, Alaves garaipena emango zion golaren bila aritu da, baina ezin izan du sartu, eta, horrenbestez, kanporaketa penaltietan erabaki behar izan dute.
Penalti jaurtiketetan, Sofia Fuentek maila bikaina eman du. Partida amaitu baino pixka bat lehenago zelairatu da, Polozenen ordez, eta Cacereñok soilik bi gol sartu ahal izan dizkio. Alaves, baina, askoz ere hobeto aritu da penaltietan, eta, hortaz, final zortzirenetako zozketan izango da, hilaren 26an.