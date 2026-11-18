El Alavés se ha clasificado para los octavos de final de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027, este miércoles, en Pinilla. El equipo vasco ha conseguido su clasificación al derrotar, en la tercera eliminatoria del campeonato, al Cacereño, en la tanda de penaltis, tras empatar, 1-1, en el partido que han disputado ambos conjuntos. Sarah ha marcado el gol del Alavés, en el minuto 48, para igualar el que había hecho, en el minuto 39, Carrillo; en los penaltis, la portera Sofía Fuente ha parado dos lanzamientos del Cacereño, en tanto que Altamira, Opazo, Reyes y Brima ha marcado los suyos, y, de esta forma, el Alavés ha obtenido su pase.

En los 90 minutos de juego, el Cacereño y el Alavés han estado muy igualados. Las de Andrea Esteban se han ido al descanso por detrás en el marcador, pero enseguida, en el minuto tres de la segunda parte, han logrado el empate. En ese segundo tiempo, el conjunto vitoriano ha buscado con ahínco el gol que le diera la clasificación, pero no lo ha encontrado, y, así, la eliminatoria se ha decidido en la tanda de penaltis.

En ella, Sofía Fuente, que había sustituido bajo los palos unos minutos antes a Polozen, ha mostrado un nivel excelente, y, con dos impecables intervenciones, solo ha concedido dos goles al Cacereño. El acierto del Alavés ha sido sensiblemente mayor, y, así, el Alavés estará en el sorteo de octavos de final, el día 26.