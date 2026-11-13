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Alavesek 2031ra arte berritu du Swiderski atezaina

Iragan denboralditik, Swiderskik bigarren taldeko atea defendatzen du jardunaldi bakoitzean, eta lehen taldearekin lotuta dago, Antonio Sivera eta Adrian Rodriguezekin batera.
Greg Swiderski
Greg Swiderski. Argazkia: @Alaves
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Alavesek Greg Swiderski hirugarren atezaina berritu du 2031ra arte, 21 urtez azpiko mailan Kanadarekin jokatzen duen atezain frantziar-kanadiarra.

Beste lau denboraldiz luzatu du kontratua, eta kontratua betetzen badu, zazpi denboraldi egingo ditu Gasteizko taldean, 2024an iritsi baitzen taldera, Bordeleko Girondins taldetik.

Iragan denboralditik, Swiderskik bigarren taldeko atea defendatzen du jardunaldi bakoitzean, eta lehen taldearekin lotuta dago, Antonio Sivera eta Adrian Rodriguezekin batera.

Arabarrak Bigarren Federazioko atezain onenaren saria lortu zuen aurreko denboraldian.

Futbola Alaves

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