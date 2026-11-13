ALAVES VS EIBAR
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Esteban: “Badakigu Eibarren aurka lehiatu gaitezkeela”

Iragarkia
ANDREA ESTEBAN ANTE EL EIBAR
18:00 - 20:00
Andrea Esteban, prentsaurrekoan. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andrea Estebanek agerraldia egin du hedabideen aurrean, Eibarren aurkako derbiaren atarian. Entrenatzaileak partida berezia dela aitortu du, eta hiru puntuak eskuratzearen garrantzia nabarmendu du. Armaginen aurka lehiatzeko gai direla badakitela adierazi du, eta, gainera, Mendizorrotzan beti punturen bat lortu dutela gogorarazi du, behin izan ezik.

Futbola SD Eibar Alaves Euskal Derbia Moeve F Liga

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