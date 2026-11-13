ALAVES VS EIBAR

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Esteban: “Sabemos que es un equipo con el que podemos competir”

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ANDREA ESTEBAN ANTE EL EIBAR
18:00 - 20:00
Andrea Esteban, durante la rueda de prensa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Esteban: “Badakigu Eibarren aurka lehiatu gaitezkeela”
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Última actualización

Andrea Esteban ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del derbi frente al Eibar. La técnico ha reconocido que se trata de un partido especial, y ha destacado la importancia de sumar los tres puntos. Ha señalado que saben que pueden competir contra las armeras y, además, ha recordado que Mendizorrotza es un campo en el que siempre han puntuado, salvo en una ocasión.

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