Errege Kopa
Coudet "pozik" azaldu da "taldearengatik" eta "sentsazio oso onekin" geratu direla erantsi du

Eduardo Chacho Coudet Alaves-Rayo ocatavos de Copa 2-0
18:00 - 20:00
Eduardo Chacho Coudet Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko entrenatzaileak Kopako final-laurdenetarako txartela lortu izana ospatu du, eta Rayo Vallecanoren aurkako "partida oso ona" egin dutela uste du, "aurkari oso zaila baitzen".

Toni Martinezen eta Carlos Vicenteren golek partida oso itxi batean sartu dute Alaves Errege Kopako final-laurdenetan (0-2)
Futbola Alaves Errege Kopa Mendizorrotza Futboleko beste lehiaketa batzuk

