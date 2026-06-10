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Jon Guridik Alaves utzi du, Sevillan jokatzeko

Erdilari gipuzkoarrak lau denboraldi egin ditu Arabako taldean, 148 partida ofizial jokatuta. 

(Foto de ARCHIVO) Jon Guridi of Deportivo Alaves looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and CA Osasuna at Mendizorrotza on April 5, 2026, in Vitoria, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 05/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Jon Guridiren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
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KIROLAK EITB

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Jon Guridik ez du Alavesen jokatzen jarraituko datorren denboraldian, kontratua amaituta, Sevillak fitxatu duelako 2028ra arte. Hala, Azpeitiko erdilariak lau sasoiko aroa amaituko du Gasteizen, 148 partida ofizial jokatuta.

Arabako hiriburuan egindako ibilbidean, 2022/23 denboraldiko Lehen Mailarako igoera historikoan hartu zuen parte Guridik.

Alavesek argitaratutako oharrean, zorte ona opa dio aurrerantzean izango dituen erronkei begira.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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