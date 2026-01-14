Toni Martinezen eta Carlos Vicenteren golek final-laurdenetan sartu dute Alaves, Rayoren aurkako partida itxi batean (2-0)
Lehen zati orekatua hutsean berdinduta amaitu dute bi taldeek, baina atsedenaldiaren ostean Alavesek golaren saria aurkitu du lehen minutuetan, eta jarraian aldapa gehiago leundu egin zaie gasteiztarrei epaileak Isi Palazon egotzi baitu.
Alaves Errege Kopako final-laurdenetan sartu da Mendizorrotzan jokatutako partida itxi batean Rayo Vallecanori 2-0 irabazita. Toni Martinezek aurretik jarri du talde arabarra bigarren zatiaren hasieran, eta Carlos Vicentek bigarrena egin du azken minutuetan, dagoeneko talde madrildarra jokalari bat gutxiagorekin jokatzen ari zenean.
Lehen zatian, azpimarratzeko gutxi, erritmo falta eta jokoa nahiko trabatuta izan baita, Calebe Rayoren area barruan erori da, baina epaileak penaltirik ez zegoela iritzi dio eta, gainera, txartel horia atera dio jokalari babazorroari itxura egiteagatik.
13. minutuan, Caleberen erdiraketa batek ez du errematatzailerik aurkitu Rayoren area barruan. Handik gutxira, Rebbachek area kanpotik jaurtiketa egin du, baina Cardenasek baloia gelditu du aparteko arazorik gabe. Era berean, 26. minutuan, Yusik korner baten irteeran urrutitik egindako jaurtiketa batek Rayoko atezainak gelditu du.
30. minutuan Gumbauren jaurtiketa batek ez du Raul Fernandezen atea aurkitu. Ondoren, Iñigo Perezek Camello ordezkatu behar izan du lesioagatik, baina aldaketen leihoa aprobetxatu du Balliu ere kentzeko, eta honek azalpenak eskatu dizkio bere entrenatzaileari.
Atsedenaldiaren aurretik, 43. minutuan, Rayok lehen zatiko abagune onena izan du. Raul Fernandezek geldiketa bikaina egin behar izan du Fran Perezen errematea kornerrera bidaltzeko.
Atsedenaldiaren ondoren, Alavesek saria lortu du lehen zatiko aurreneko jokaldietako batean. Toni Martinezek aurretik jarri du talde gasteiztarra. 68. minutuan, partida eta kanporaketa hobeto jarri zaizkio talde arabarrari, Isi Palazonek txartel gorria ikusi baitu, ia zelairatu berri zenean.
88. minutuan, Madrilgo taldea erasoan zegoela, Carlos Vicentek Alavesen aukeretako bat baliatu du norgehiagoka eta kanporaketa erabakita uzteko. Galiziarrak bigarrena egin du neurketa ixteko. Lehentxeago, Guridik eta Blancok bigarren gola sartzeko aukera bana izan dute, baina ez dute asmatu.
- Fitxa teknikoa:
2 - Alaves: Raul; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, 91. min); Calebe (Vicente, 64. min), Guevara (66. min), Denis, Rebbach (Aleña, 64. min); Mañas (Blanco, 85. min) eta Toni Martinez (Guridi, 64. min).
0 - Rayo: Cardenas; Balliu (Chavarria, 40. min), Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentin, Gumbau; Fran Perez Alemao (83. min), Trejo (Isi, 62. min), Nteka (De Frutos, 62. min); eta Camello (Alvaro Garcia, 40. min).
Epailea: Hernandez Maeso (Extremadurako Batzordea). Isiri txartel gorria atera dio (69. min). Txartel horia atera die Alaveseko Calebe (3. min), Protesoni (36. min) eta Guevara (65. min) jokalariei, eta Rayoko Fran Perezi (35. min).
Golak: 1-0, 49. min: Toni Martinez; 2-0, 89. min: Vicente.
Errege Kopako final-zortzirenetako partida Mendizorrotza futbol-zelaian jokatu dute, 9.953 ikusleren aurrean.
Coudet "pozik" azaldu da "taldearengatik" eta "sentsazio oso onekin" geratu direla erantsi du
Alaveseko entrenatzaileak Kopako final-laurdenetarako txartela lortu izana ospatu du, eta Rayo Vallecanoren aurkako "partida oso ona" egin dutela uste du, "aurkari oso zaila baitzen".
Coudet: "9 urte dira Alaves ez dela final-laurdenetarako sailkatzen, polita izango litzateke"
"Azken bost urteetako lehen itzulirik onena egin dugu, ez da gutxi, bihar final-laurdenetan sartzeko aukera dugu, eta duela bederatzi urte klubak ez du hori lortu; ez da kontu makala", azpimarratu du entrenatzaile babazorroak.
Toni Martinez: "Lehen zati oso duina egin dugu, baina konturatu orduko 3-0 gindoazen"
Alavesek porrot gogorra jaso du Vila-realen etxean, nahiz eta lehen zatian oso ondo aritu den. Toni Martinezek sartu du babazorroen gola, 85. minutuan.
Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka
Bigarren zatian, Moleirok, Gerard Morenok eta Mikautadzek sartutako golek erabaki dute partida, nahiz eta Toni Martinezek aldea murriztu du 85. minutuan. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin gabe.
Chacho Coudet: "Hirugarren postuan dagoen talde bat gainditzeko, bigarren taldeko bost jokalari ditut"
Osasunarekin galdu eta Oviedorekin berdindu ondoren, babazorroek denboraldi bikaina osatzen ari den Vila-reali egingo diote bisita. Azken jardunaldietako emaitzak aldekoak izan ez badira ere taldea biharko azterketarako prest da. Bere taldeak bizi duen momentuaz eta biharko neurketaz mintzatu da Chacho Coudet.
Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.
Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko
Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.