Toni Martinezen eta Carlos Vicenteren golek final-laurdenetan sartu dute Alaves, Rayoren aurkako partida itxi batean (2-0)

Lehen zati orekatua hutsean berdinduta amaitu dute bi taldeek, baina atsedenaldiaren ostean Alavesek golaren saria aurkitu du lehen minutuetan, eta jarraian aldapa gehiago leundu egin zaie gasteiztarrei epaileak Isi Palazon egotzi baitu.

gol de Toni Martinez Alaves-Rayo octavos de Copa del Rey

Alaveseko jokalariak, Toni Martinezek sartutako lehen gola ospatzen. Argazkia: EFE

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Alaves Errege Kopako final-laurdenetan sartu da Mendizorrotzan jokatutako partida itxi batean Rayo Vallecanori 2-0 irabazita. Toni Martinezek aurretik jarri du talde arabarra bigarren zatiaren hasieran, eta Carlos Vicentek bigarrena egin du azken minutuetan, dagoeneko talde madrildarra jokalari bat gutxiagorekin jokatzen ari zenean.

Lehen zatian, azpimarratzeko gutxi, erritmo falta eta jokoa nahiko trabatuta izan baita, Calebe Rayoren area barruan erori da, baina epaileak penaltirik ez zegoela iritzi dio eta, gainera, txartel horia atera dio jokalari babazorroari itxura egiteagatik.

13. minutuan, Caleberen erdiraketa batek ez du errematatzailerik aurkitu Rayoren area barruan. Handik gutxira, Rebbachek area kanpotik jaurtiketa egin du, baina Cardenasek baloia gelditu du aparteko arazorik gabe. Era berean, 26. minutuan, Yusik korner baten irteeran urrutitik egindako jaurtiketa batek Rayoko atezainak gelditu du.

30. minutuan Gumbauren jaurtiketa batek ez du Raul Fernandezen atea aurkitu. Ondoren, Iñigo Perezek Camello ordezkatu behar izan du lesioagatik, baina aldaketen leihoa aprobetxatu du Balliu ere kentzeko, eta honek azalpenak eskatu dizkio bere entrenatzaileari.

Atsedenaldiaren aurretik, 43. minutuan, Rayok lehen zatiko abagune onena izan du. Raul Fernandezek geldiketa bikaina egin behar izan du Fran Perezen errematea kornerrera bidaltzeko.

Atsedenaldiaren ondoren, Alavesek saria lortu du lehen zatiko aurreneko jokaldietako batean. Toni Martinezek aurretik jarri du talde gasteiztarra. 68. minutuan, partida eta kanporaketa hobeto jarri zaizkio talde arabarrari, Isi Palazonek txartel gorria ikusi baitu, ia zelairatu berri zenean.

88. minutuan, Madrilgo taldea erasoan zegoela, Carlos Vicentek Alavesen aukeretako bat baliatu du norgehiagoka eta kanporaketa erabakita uzteko. Galiziarrak bigarrena egin du neurketa ixteko. Lehentxeago, Guridik eta Blancok bigarren gola sartzeko aukera bana izan dute, baina ez dute asmatu.

- Fitxa teknikoa:

2 - Alaves: Raul; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, 91. min); Calebe (Vicente, 64. min), Guevara (66. min), Denis, Rebbach (Aleña, 64. min); Mañas (Blanco, 85. min) eta Toni Martinez (Guridi, 64. min).

0 - Rayo: Cardenas; Balliu (Chavarria, 40. min), Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentin, Gumbau; Fran Perez Alemao (83. min), Trejo (Isi, 62. min), Nteka (De Frutos, 62. min); eta Camello (Alvaro Garcia, 40. min).

Epailea: Hernandez Maeso (Extremadurako Batzordea). Isiri txartel gorria atera dio (69. min). Txartel horia atera die Alaveseko Calebe (3. min), Protesoni (36. min) eta Guevara (65. min) jokalariei, eta Rayoko Fran Perezi (35. min).

Golak: 1-0, 49. min: Toni Martinez; 2-0, 89. min: Vicente.

Errege Kopako final-zortzirenetako partida Mendizorrotza futbol-zelaian jokatu dute, 9.953 ikusleren aurrean.       

