Asun Gorospe zale babazorro ospetsua zendu da, 88 urte zituela

Txikitatik, ia futbol-zelai guztietan babestu du bere taldea, osasunak horretarako aukera eman dion arte. Jarraitzaile arabarrak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari askorekin.

Asun Gorospe, bere etxean, Gasteizen. Irudia: EITB

AGENTZIAK | EITB

Asun Gorospe Alavesen zale ospetsua hil da gaur, Gasteizen, 88 urte zituela.

Gorospek talde babazorroaren jarraitzaileak ia txikitatik babesten zuen Alaves futbol-zelai guztietan, osasunak utzi dion arte.

Arabar zaleak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari ugarirekin, Gasteizko taldea zilarrezko eta brontzezko mailetan aritu zuenean ere.

Azkenaldian, Manu Garcia, Victor Laguardia eta Antonio Sivera izan dira zalearekin harreman estuan izan duten jokalariak. 2014an Urrezko Zeledon saria jaso zuen Asunek.

Bere terraza handia, Andre Maria Zuriaren goialdean kokatua, herritarrentzat irekita zegoen beti, eta bereziki Alaveseko jokalarientzat, Zeledonen jaitsiera bertatik ikusteko ez zuten hutsik egiten.

Asun, Nati eta Paca izan dira urte askoan Alaves gehien babestu duten emakumeak.

 

