Asun Gorospe zale babazorro ospetsua zendu da, 88 urte zituela
Txikitatik, ia futbol-zelai guztietan babestu du bere taldea, osasunak horretarako aukera eman dion arte. Jarraitzaile arabarrak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari askorekin.
Asun Gorospe Alavesen zale ospetsua hil da gaur, Gasteizen, 88 urte zituela.
Gorospek talde babazorroaren jarraitzaileak ia txikitatik babesten zuen Alaves futbol-zelai guztietan, osasunak utzi dion arte.
Arabar zaleak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari ugarirekin, Gasteizko taldea zilarrezko eta brontzezko mailetan aritu zuenean ere.
Azkenaldian, Manu Garcia, Victor Laguardia eta Antonio Sivera izan dira zalearekin harreman estuan izan duten jokalariak. 2014an Urrezko Zeledon saria jaso zuen Asunek.
Bere terraza handia, Andre Maria Zuriaren goialdean kokatua, herritarrentzat irekita zegoen beti, eta bereziki Alaveseko jokalarientzat, Zeledonen jaitsiera bertatik ikusteko ez zuten hutsik egiten.
Asun, Nati eta Paca izan dira urte askoan Alaves gehien babestu duten emakumeak.
Zure interesekoa izan daiteke
Sergio Fernandez: “Gure asmoa da ez galtzea hazteko aukera ematen digun aktiborik”
Alaveseko kirol zuzendariak, asteartean, agerraldia egin du, komunikabideen aurrean, amaitu berri den denboraldiaren balantzea egitea helburu; Sergio Fernandezek, 2029ra arte berrituta, talde babazorroaren hainbat jokalariren egoera izan du hizpide.
Alavesek 2029ra arte berritu dio kontratua Sergio Fernandezi
Klub babazorroak astearte honetan iragarritakoaren arabera, kirol zuzendariak beste hiru denboraldiz luzatu du erakundearekin duen lotura.
Sanchez Flores: “Helburua beteta, beste helburu txiki batzuk geratzen zaizkigu"
Deportivo Alavesek lasai ekingo dio azken egunari. Babazorroek Oviedoren aurka ziurtatu zuten Lehen Mailan jarraituko dutela. Dena den, Quique Sanchez Floresek dio taldeak badituela helburuak Rayoren aurkako neurketan ere, bestelakoak badira ere.
Jon Pachecori ebakuntza egin diote eskuineko orkatilean
Gipuzkoako Poliklinikan egin diote ebakuntza jokalari baztandarrari.
Asier Villalibrek Racing Santanderren jarraituko du, EA Sports Ligan
Gernikako aurrelariak Hypermotion Ligan jokatu du 2025-2026 denboraldia, Alavesek utzita. Rancingek lehen mailara igoera lortuz gero, Kantabriako taldeak jokalaria derrigor erosiko zuela adostu zuten bi taldeek, eta, beraz, bizkaitarrak Racingen jarraituko du.
Blanco: “Partidaren amaiera festa bat izan da"
Alaveseko kapitainak Oviedoren aurka lortutako garaipenaz (0-1) eta Lehen Mailan jarraitzea lortu izanaz hitz egin du EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian.
Alavesek salbazioa ziurtatu du Oviedon irabazita (0-1)
Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak hiru puntuak eman dizkie babazorroei, eta 43 punturekin maila gorenean jarraituko dutela ziurtatu dute.
Quique Sanchez Flores: “Partida oso serio hartu behar dugu"
Alavesek EA Sports Ligan jarraitzea ziurta dezake igande honetan, Oviedoren aurka Tartieren jokatuko duen partidan.
Antonio Blanco: “Talde bat izanik, hau aurrera doala erakutsi dugu”
Deportivo Alavesek jaitsiera postuetatik ihes egitea lortu du Bartzelonari 1-0 irabazita. Partiduaren ostean, Antonio Blancorekin hitz egin dugu, eta zaleei eskerrak eman nahi izan dizkie Alavesen bizi izan duen “gaurik politenetako” batean. (Bideoa gazteleraz)