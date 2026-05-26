Sergio Fernandez: “Gure asmoa da ez galtzea hazteko aukera ematen digun aktiborik”
Alaveseko kirol zuzendariak, asteartean, agerraldia egin du, komunikabideen aurrean, amaitu berri den denboraldiaren balantzea egitea helburu; Sergio Fernandezek, 2029ra arte berrituta, talde babazorroaren hainbat jokalariren egoera izan du hizpide.
Alavesek 2029ra arte berritu dio kontratua Sergio Fernandezi
Klub babazorroak astearte honetan iragarritakoaren arabera, kirol zuzendariak beste hiru denboraldiz luzatu du erakundearekin duen lotura.
Sanchez Flores: “Helburua beteta, beste helburu txiki batzuk geratzen zaizkigu"
Deportivo Alavesek lasai ekingo dio azken egunari. Babazorroek Oviedoren aurka ziurtatu zuten Lehen Mailan jarraituko dutela. Dena den, Quique Sanchez Floresek dio taldeak badituela helburuak Rayoren aurkako neurketan ere, bestelakoak badira ere.
Jon Pachecori ebakuntza egin diote eskuineko orkatilean
Gipuzkoako Poliklinikan egin diote ebakuntza jokalari baztandarrari.
Asier Villalibrek Racing Santanderren jarraituko du, EA Sports Ligan
Gernikako aurrelariak Hypermotion Ligan jokatu du 2025-2026 denboraldia, Alavesek utzita. Rancingek lehen mailara igoera lortuz gero, Kantabriako taldeak jokalaria derrigor erosiko zuela adostu zuten bi taldeek, eta, beraz, bizkaitarrak Racingen jarraituko du.
Blanco: “Partidaren amaiera festa bat izan da"
Alaveseko kapitainak Oviedoren aurka lortutako garaipenaz (0-1) eta Lehen Mailan jarraitzea lortu izanaz hitz egin du EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian.
Alavesek salbazioa ziurtatu du Oviedon irabazita (0-1)
Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak hiru puntuak eman dizkie babazorroei, eta 43 punturekin maila gorenean jarraituko dutela ziurtatu dute.
Quique Sanchez Flores: “Partida oso serio hartu behar dugu"
Alavesek EA Sports Ligan jarraitzea ziurta dezake igande honetan, Oviedoren aurka Tartieren jokatuko duen partidan.
Antonio Blanco: “Talde bat izanik, hau aurrera doala erakutsi dugu”
Deportivo Alavesek jaitsiera postuetatik ihes egitea lortu du Bartzelonari 1-0 irabazita. Partiduaren ostean, Antonio Blancorekin hitz egin dugu, eta zaleei eskerrak eman nahi izan dizkie Alavesen bizi izan duen “gaurik politenetako” batean. (Bideoa gazteleraz)
Diabatek txapeldunaren aurka sartutako gol batek mailari eusteko bidean jarri du Alaves (1-0)
Quique Sanchez Floresen taldeak ezerezean utzi du ligako txapeldunaren erasoa. Lehen zatia bizi joan da, eta Ibrahim Diabatek aurretik jarri du talde babazorroa, azken jokaldian.