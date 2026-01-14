Copa del Rey
Coudet se muestra “contento por el grupo” y apunta que se quedan “con muy buenas sensaciones”

El entrenador del Deportivo Alavés Eduardo Chacho Coudet. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eduardo Chacho Coudet Alaveseko entrenatzailearen prentsaurrekoa Rayo Vallecanori 2-0 irabazi ondoren Errege Kopako final-zortzirenetan
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El entrenador del Deportivo Alavés ha celebrado el pase a cuartos de final de Copa y ha considerado que redondearon “un muy buen partido” ante el Rayo Vallecano, “un rival muy difícil”.

