EZ DU KLUBEAN JARRAITUKO

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Raul Fernandez atezainak Alaves utziko du

Bilbotarra, 38 urtekoa bera, 2025-2026 denboraldian aritu da Gasteizko klubean; bertan, Antonio Siveraren ordezkoa izan da. 

Raul Fernandez (Alaves)
Raul Fernandez, Realaren aurkako Kopako derbian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Raul Fernandez atezainak ez du Alavesen jarraituko, asteazkenean Gasteizko klubak iragarri duenez. Bilbotar jokalaria, 38 urtekoa bera, 2025-2026 denboraldian aritu da talde babazorroan; bertan, Antonio Siveraren ordezkoa izan da.

Alaveseko futbolari bezala, Raul Fernandezek bost partida jokatu ditu, Errege Kopan denak, eta lau neurketatan ez zuen golik jaso.

Orain, Alavesek beste talde batzuetan utzita izan dituen bi atezain berreskuratuko ditu; hain zuzen ere, Adrian Rodriguez (Real Zaragozan ibili da), eta Jesus Owono (Andorran). 

Futbola Alaves

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