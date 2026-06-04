MOEVE F LIGA

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Alavesek Andrea Estebanen kontratua 2027ra arte luzatu duela iragarri du

Talde gasteiztarrak eta entrenatzaileak beste urtebetez luzatu dute euren arteko lotura, eta, beraz, laugarren denboraldiari ekingo dio Moeve F Ligara igoera lortu eta gero.

Andrea Esteban

Argazkia: Deportivo Alavés Gloriosas.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Andrea Esteban entrenatzailea 2027ra arte berritu duela iragarri du. Horrela, laugarren denboraldiari ekingo dio, Moeve F Ligara igoera lortu ondoren. 

"Berritze honekin, klubak azken denboraldietan egindako lanari jarraipena eman eta hazten jarraitzearen alde egiten du, Gloriosasen azken urteetako historiaren parte den entrenatzaile batekin batera", adierazi dute.

"Bigarren urtez jarraian Lehen Federazioko entrenatzaile onena izendatu duten Andrea Estebanek, Emakumezko Alavesen buru izaten jarraituko du futbol nazionalaren maila gorenean, Lehen Mailan lehiatzen eta talde urdin-zuri hazten jarraitzeko helburuarekin", gehitu dute.

Futbola Emakume kirolariak Alaves Moeve F Liga

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