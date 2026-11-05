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Hauek dira Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan atzeratu dituzten partidetako behin betiko ordutegiak
Espainiako Federazioak zehaztu egin du noiz jokatuko dituzten azaroaren 3tik 5era bitartean izan beharko ziren partidak; Jesus de Miguelen heriotzagatik atzeratu zituzten neurketak.
Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan azaroaren 3tik 5era bitartean jokatzekoak ziren eta Jesus de Miguelen heriotzagatik atzeratu zituzten partidetako behin betiko ordutegiak zehaztu ditu Espainiako Futbol Federazioak.
Errege Kopa
Azaroak 10 (asteartea)
- 19:00: Pamplona – Eibar
- 19:00: Anaitasuna – Alaves
- 20:00: Mijas Las Lagunas – Real Jaen
- 20:00: Trival Valderas Alcorcon – Leganes
- 20:00: Amorebieta – Logroñes
- 21:00: Tavernes – Valentzia
Azaroak 12 (osteguna)
- 18:30: Puertollano – Albacete
- 19:00: Tarancon – Levante
- 19:00: Navalcarnero – Real Betis
Azaroak 13 (ostirala)
- 21:00: Salamanca – Celta
Azaroak 18 (asteazkena)
- 19:00: Portugalete – Real Union
- 19:00: Utebo – Sabadell
- 20:00: Alcoyano – Mallorca
- 20:30: Minera – Cartagena
- 20:30: Reus – Barakaldo
Zehaztu gabe
- Badajoz – Tenerife
Erregina Kopa
Azaroak 12 (osteguna)
- 19:00: Osasuna – Logroño United
- 20:00: Europa – Deportivo
Azaroak 18 (asteazkena)
- 18:00: Levante – Eibar
- 19:00: Cacereño – Alaves
- 20:30: Samper – Valentzia
Azaroak 19 (osteguna)
- 19:00: Celta – Espanyol
- 19:00: Argual – Madril CFF
Azaroak 25 (asteazkena)
- 19:00: Sporting – Levante Badalona
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