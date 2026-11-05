ERREGE KOPA ETA ERREGINA KOPA

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Hauek dira Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan atzeratu dituzten partidetako behin betiko ordutegiak

Espainiako Federazioak zehaztu egin du noiz jokatuko dituzten azaroaren 3tik 5era bitartean izan beharko ziren partidak; Jesus de Miguelen heriotzagatik atzeratu zituzten neurketak. 

Errege Kopa: garaikurra

Kopa txapelketak azaroaren 10ean jarraituko du. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan azaroaren 3tik 5era bitartean jokatzekoak ziren eta Jesus de Miguelen heriotzagatik atzeratu zituzten partidetako behin betiko ordutegiak zehaztu ditu Espainiako Futbol Federazioak. 

Errege Kopa

Azaroak 10 (asteartea)

  • 19:00: Pamplona – Eibar
  • 19:00: Anaitasuna – Alaves
  • 20:00: Mijas Las Lagunas – Real Jaen
  • 20:00: Trival Valderas Alcorcon – Leganes
  • 20:00: Amorebieta – Logroñes
  • 21:00: Tavernes – Valentzia

Azaroak 12 (osteguna)

  • 18:30: Puertollano – Albacete
  • 19:00: Tarancon – Levante
  • 19:00: Navalcarnero – Real Betis

Azaroak 13 (ostirala)

  • 21:00: Salamanca – Celta

Azaroak 18 (asteazkena)

  • 19:00: Portugalete – Real Union
  • 19:00: Utebo – Sabadell
  • 20:00: Alcoyano – Mallorca
  • 20:30: Minera – Cartagena
  • 20:30: Reus – Barakaldo

Zehaztu gabe

  • Badajoz – Tenerife

Erregina Kopa

Azaroak 12 (osteguna)

  • 19:00: Osasuna – Logroño United
  • 20:00: Europa – Deportivo

Azaroak 18 (asteazkena)

  • 18:00: Levante – Eibar
  • 19:00: Cacereño – Alaves
  • 20:30: Samper – Valentzia

Azaroak 19 (osteguna)

  • 19:00: Celta – Espanyol
  • 19:00: Argual – Madril CFF

Azaroak 25 (asteazkena)

  • 19:00: Sporting – Levante Badalona
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