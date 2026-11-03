Espainiako Futbol Federazioak ostiralera arte luzatu du bere lehiaketen geldialdia
Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) azaroaren 6ra arte atzeratu ditu Errege Kopako eta Erregina Kopako partidak. Erabakia CD Tenerifeko futbolaria hil ostean etorri da.
Espainiako Futbol Federazioak azaroaren 6ra arte luzatu du lehiaketak bertan behera uzteko erabakia, Jesus de Miguel CD Tenerifeko jokalaria hil ostean. Erakundeak astearte arratsaldean hartu du erabakia, eta hiru egunetara luzatu du azaroaren 3an jokatzekoak ziren topaketetarako hasiera batean iragarritako geldialdia.
Errege Kopari eta Erregina Kopari eragiten die datozen hiru egunetan jarduerak etetearen neurriak. Atzeratutako partiden artean, gizonezkoen txapelketari dagozkion Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves partidak daude. Emakumezkoen txapelketan, berriz, Celta-Espanyol. Aipatutako topaketak data berri baten zain geratu dira.
Federazioak doluminak eman dizkie futbolariaren senide eta lagunei, baita CD Teneriferi eta zaleei ere. Halaber, iragarri du "laster" jakinaraziko dituztela partiden behin betiko ordutegi eta data berriak.