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Espainiako Futbol Federazioak ostiralera arte luzatu du bere lehiaketen geldialdia

Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) azaroaren 6ra arte atzeratu ditu Errege Kopako eta Erregina Kopako partidak. Erabakia CD Tenerifeko futbolaria hil ostean etorri da.

(Foto de ARCHIVO) Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2023-2024. REMITIDA / HANDOUT por RFEF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/10/2023
2026ko Errege Kopako garaikurra. Irudia: Europa Press
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Espainiako Futbol Federazioak azaroaren 6ra arte luzatu du lehiaketak bertan behera uzteko erabakia, Jesus de Miguel CD Tenerifeko jokalaria hil ostean. Erakundeak astearte arratsaldean hartu du erabakia, eta hiru egunetara luzatu du azaroaren 3an jokatzekoak ziren topaketetarako hasiera batean iragarritako geldialdia.

Errege Kopari eta Erregina Kopari eragiten die datozen hiru egunetan jarduerak etetearen neurriak. Atzeratutako partiden artean, gizonezkoen txapelketari dagozkion Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves partidak daude. Emakumezkoen txapelketan, berriz, Celta-Espanyol. Aipatutako topaketak data berri baten zain geratu dira.

Federazioak doluminak eman dizkie futbolariaren senide eta lagunei, baita CD Teneriferi eta zaleei ere. Halaber, iragarri du "laster" jakinaraziko dituztela partiden behin betiko ordutegi eta data berriak.

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