PSGk sendo eusten dio lehen postuari, Vila-real jipoituta; Bartzelonak Aston Villari irabazi dio
Egungo Txapeldunen Ligako txapeldunak 0-6 hartu zuen mendean Vila-real, eta Hansi Flicken taldeak Unai Emeryren Aston Villari irabazi zion (3-0).
PSGk garaipen garbia lortu zuen atzo Vila-realen aurka (0-6), Txapeldunen Ligako fase ligako laugarren jardunaldian. Luis Enriqueren taldeak lau gol sartu zituen lehen 17 minutuetan, eta sailkapeneko lehen postuari indartsu eutsi dio. Atera hurbildu ziren lehen lau aukerak gol bilakatu zituzten paristarrek: Neves, Doue, Mayulu eta Fabian Ruiz izan ziren golegileak. Iñigo Perezen taldeak bigarren zatian hobera egin zuen arren, ez zen nahikoa izan. Fabian Ruizek, bigarrenez, eta Bolyk, gol bana sartuta, 0 eta 6koarekin erabakita utzi zuten norgehiagoka.
Raphinhak (2) eta Lamine Yamalek hasieran egindako golarekin, Bartzelonak hirugarren garaipena lortu zuen lau partidatan Txapeldunen Ligan (3-0). Horren ondorioz, Unai Emeryren Aston Villaren bolada onarekin amaitu zuen, astearte honetara arte Europan lehen postuan egon ondoren. Bigarren zatia bereziki ona izan zen Kataluniako gizonentzat, eta Fermin Lopez erabakigarria izan zen.
Jardunaldiko beste partida aipagarrienetako bat Old Trafforden Manchester Unitedek eta Romak jokatu zutena izan zen. Izan ere, ingelesek partida irauli zuten (3-2), 0-2 galtzen hasi ondoren, azken minutuetan Matheus Cunhak bi golei esker.
Bestalde, Stuttgartek ligako faseko lehen porrota jaso zuen Istanbulen (2-0), eta Galatasarayk Aleksey Batrakoven bi gol goiztiarrak baliatu zituen bere bigarren garaipena jarraian lortzeko. Erdilari errusiarrak markagailua ireki zuen 12 minuturen buruan, alemaniarren defentsaren aldaratze txar bat aprobetxatuta.
Rotterdamen, Inter Milanek aurreko jardunaldian lortutako garaipenari jarraipena eman zion Feyenoord mendean hartuta (0-3). Yan Bisseckek sartu zuen lehen gola zortzi minuturen buruan. Ondoren, lehen ordu erdira iritsita, Pio Espositok abantaila areagotu zuen buruz. Piotr Zielinskik, 54. minutuan, erabaki zuen norgehiagoka.
Era berean, Shakhtar Donetskek bigarren jardunaldia jarraian galdu zuen Europako txapelketan, Sporting Portugalen aurka (0-1). Issa Doumbiak bigarren zatiko lehen minutuetan egindako golak portugaldarrei hirugarren garaipena eman zien, final-zortzirenetara zuzenean sartzeko aukera emanez.
Gainera, LASK taldeak Slovan Bratislava azken sailkatua jipoitu zuen (4-0). Azkenik, Bodo/Glimt eta Lillek golik gabeko berdinketarekin amaitu zuten partida (0-0).