Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Andoni Ugarte eta Jon Rojo, Espanyol kanporatuta: “Sinetsi egin dugu, hauxe da Sestao Riverren DNA”

Iragarkia
Andoni Ugarte eta Jon Rojo (Sestao River)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Errege Kopan, Espanyolen aurkako kanporaketan, Ugartek 2-1ekoa egin du, eta Rojok, azken minutuan, 4-3koa. Biak ala biak pozarren azaldu dira, partida amaituta eta sailkatzea eskuratuta. 

Errege Kopa Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X