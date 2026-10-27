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Andoni Ugarte eta Jon Rojo, Espanyol kanporatuta: “Sinetsi egin dugu, hauxe da Sestao Riverren DNA”
Errege Kopan, Espanyolen aurkako kanporaketan, Ugartek 2-1ekoa egin du, eta Rojok, azken minutuan, 4-3koa. Biak ala biak pozarren azaldu dira, partida amaituta eta sailkatzea eskuratuta.
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